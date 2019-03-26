19-летний парень из Черни попался на кражах из авто

СЕГОДНЯ 11:50 2019-03-26T11:50:46+03:00

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В Черни сотрудники полиции поймали подозреваемого в кражах денег из автомобилей.

На первое дело мужчина пошел, когда увидел неподалеку от собственного дома на территории частного домовладения незапертую машину. Мужчина свободно прошел во двор через незакрытые ворота, залез в салон авто, забрал оттуда барсетку с деньгами и ушел.

На этом он не остановился. Неподалеку от места первой кражи мужчина увидел еще один незакрытый автомобиль. Туда он также свободно проник, оставшись незамеченным владельцем, и забрал из салона деньги.

Общий ущерб составил более 20 тысяч рублей.

- Работая над раскрытием преступлений, полицейские получили информацию, что один из неработающих местных жителей внезапно стал активно тратить денежные средства. Это вызвало подозрение в его причастности к кражам. При проверке подтвердились сведения, что эти деньги получены противоправным путем. 19-летний подозреваемый признался в хищениях, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

В отделе полиции «Чернский» возбуждены и расследуются уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU