19-летний парень из Черни попался на кражах из авто
В Черни сотрудники полиции поймали подозреваемого в кражах денег из автомобилей.
На первое дело мужчина пошел, когда увидел неподалеку от собственного дома на территории частного домовладения незапертую машину. Мужчина свободно прошел во двор через незакрытые ворота, залез в салон авто, забрал оттуда барсетку с деньгами и ушел.
На этом он не остановился. Неподалеку от места первой кражи мужчина увидел еще один незакрытый автомобиль. Туда он также свободно проник, оставшись незамеченным владельцем, и забрал из салона деньги.
Общий ущерб составил более 20 тысяч рублей.
- Работая над раскрытием преступлений, полицейские получили информацию, что один из неработающих местных жителей внезапно стал активно тратить денежные средства. Это вызвало подозрение в его причастности к кражам. При проверке подтвердились сведения, что эти деньги получены противоправным путем. 19-летний подозреваемый признался в хищениях, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
В отделе полиции «Чернский» возбуждены и расследуются уголовные дела.
ИСТОЧНИК KP.RU