Потасовка возле бара: в Алексине двое мужчин разбили авто незнакомца

СЕГОДНЯ 11:45 2019-03-26T11:45:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Алексине двое мужчин разбили иномарку у входа в кафе-бар. Причиной тому стал конфликт с владельцем транспортного средства.

В результате ссоры подозреваемые – 18-летний и 19-летний мужчины – повредили стекла, зеркала, фары и кузов машины.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, подозреваемые доставлены в отдел МВД для разбирательства и выяснения всех обстоятельств случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU