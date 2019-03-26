Потасовка возле бара: в Алексине двое мужчин разбили авто незнакомца
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В Алексине двое мужчин разбили иномарку у входа в кафе-бар. Причиной тому стал конфликт с владельцем транспортного средства.
В результате ссоры подозреваемые – 18-летний и 19-летний мужчины – повредили стекла, зеркала, фары и кузов машины.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, подозреваемые доставлены в отдел МВД для разбирательства и выяснения всех обстоятельств случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU