Стройки в Рогожинском парке не будет
Планируется ускорить работу по благоустройству парка и развитию его как зоны отдыха
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Губернатор поручил главе администрации Тулы Евгению Авилову обратить особое внимание на территорию пруда в Рогожинском парке.
Глава региона отметил, что никакой стройки, о которой ранее сообщали туляки в соцсетях, в парке не будет.
- На данной территории необходимо ускорить работу по благоустройству парка и развитию его как зоны отдыха горожан, - подчеркнул губернатор.
ИСТОЧНИК KP.RU