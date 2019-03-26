Где 26 марта в Туле отключили воду

СЕГОДНЯ 11:07 2019-03-26T11:07:30+03:00

Изменить размер текста: A A

26 марта 2019 года, с 9:30 и до окончания работ в Туле будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:

ул. Болдина д.д.77б,77,92,88,86,71,69,59,57а,47,45а,47б,45,47а,41а,50,58а,

ул. Серебровская д.22,

ул. Московская д.д.17,19,34,

ул. Ленинградская д.5,

ул. Тульская д.д.6,8,10,10б.

Кроме того, с 10:30 и до окончания работ в Туле будет прекращена подача холодной воды по адресам:

п. Барсуки, ул. Пушкина, ул. Волкова, ул. Гоголя, ул. Горького, ул. Тургенева, ул. Лермонтова, ул. Л.Толстого, ул. Октябрьская, ул. Шоссейная, д. 20.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

ИСТОЧНИК KP.RU