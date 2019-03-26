2019-03-26T11:07:30+03:00
Общество

Где 26 марта в Туле отключили воду

Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

26 марта 2019 года, с 9:30 и до окончания работ в Туле будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:

ул. Болдина д.д.77б,77,92,88,86,71,69,59,57а,47,45а,47б,45,47а,41а,50,58а,

ул. Серебровская д.22,

ул. Московская д.д.17,19,34,

ул. Ленинградская д.5,

ул. Тульская д.д.6,8,10,10б.

Кроме того, с 10:30 и до окончания работ в Туле будет прекращена подача холодной воды по адресам:

п. Барсуки, ул. Пушкина, ул. Волкова, ул. Гоголя, ул. Горького, ул. Тургенева, ул. Лермонтова, ул. Л.Толстого, ул. Октябрьская, ул. Шоссейная, д. 20.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Туле БТР столкнулся с инормаркой
Стройки в Рогожинском парке не будет
Жительницы Тульской области отправятся в колонию за продажу опасного для жизни спирта
В Туле моют тротуары и убирают смет
Транспортные компании Тулы отозвали заявления о повышении стоимости проезда
На ремонт объектов культурного наследия к 500-летию Тульского кремля дополнительно выделили более 1,2 млрд рублей
В Новомосковске загорелось заброшенное строение
В тульском поселке Восточный сгорел "Хендай Солярис"
Погода в Туле 26 марта: +7 и сильный ветер
Житель Тульской области, угрожая ножом, забрал у продавца украшения и выручку
Строительство легкоатлетического манежа на улице Санаторной в Туле начнется в 2020 году
Тульские инспекторы ГИМС рассказали школьникам о безопасности на водоемах
В Тульской области с сельхозпредприятия в счет долга по налогам взыскали 10 млн рублей
Туляки могут записать 45 песен Победы для «Бессмертного полка»
27 марта передвижная приемная будет работать в Пролетарском округе
9 мая 2019 года по Туле в седьмой раз пройдет «Бессмертный полк»
В Туле презентовали еще один автобус для спортшкол
Тульских дошколят приглашают на весенний хоровод народных праздников
Миодраг Божович: Думаем сейчас только об игре с тульским "Арсеналом"
Весной в Туле зацветут 25000 крокусов и 157 тысяч тюльпанов
В Туле на ул. Щегловская засека установили умный светофор
Тулячка стала бронзовым призером первенства России по боксу
Тулячка пыталась вынести в дамской сумке товары из супермаркета
Тульские спортсмены завоевали медали чемпионата и первенства России по кикбоксингу
В тульской деревне Нижняя Китаевка горящий дом тушили 19 пожарных
В Туле разработают дорожную карту с мероприятиями по благоустройству ул. Хворостухина
Ушла, пока мать была в аптеке: в Туле нашли пропавшую восьмилетнюю девочку
Туляки: на ул. Хворостухина левая стрелка на светофоре отсутствует