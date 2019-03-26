2019-03-26T10:52:34+03:00
Происшествия

Жительницы Тульской области отправятся в колонию за продажу опасного для жизни спирта

Ранее женщины уже привлекались к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления
Мария ВЛАСОВА
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Собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 26-летней и 43-летней женщинам, признанным виновными в хранении и сбыте спиртосодержащей жидкости, опасной для жизни и здоровья потребителей.

Девушка предложила своей мачехе купить для продажи спиртосодержащую жидкость. Та согласилась. Они приобрели у неустановленного лица более 2 литров жидкости и принесли домой.

Вскоре нашелся покупатель. Женщины продали одному из местных жителей 800 мл спиртосодержащей жидкости, а оставшуюся часть продолжили хранить дома пока 26-летняя осужденная не отдала ее сотрудникам полиции.

Эксперты после исследований подтвердили: изъятая спиртосодержащая жидкость является опасной для жизни и здоровья потребителя при использовании в пищевых целях, т.к. произведена в неизвестных условиях, из неизвестного сырья.

Суд назначил 26-летней женщине 1 года 2 месяца лишения свободы, ее 43-летней мачехе - 1 год лишения свободы. Отбывать наказание женщины будут в исправительной колонии общего режима.

Отметим, что в 2017 году обе женщины уже были осуждены за совершение аналогичного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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