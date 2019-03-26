В Туле моют тротуары и убирают смет
Коммунальные службы приводят город в порядок после зимы
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Сегодня, 26 марта 2019 года, в Туле ведутся работы по удалению смета и влажной уборке тротуаров.
Комбинированные дорожные машины и тракторы МТЗ очищают тротуары на улицах Советской, Менделеевской, пр-те Ленина, Дм. Ульянова, Болдина, Московском шоссе, Красноармейском проспекте, Союзной, Пролетарской, Октябрьской.
Уборку смета проводят на улицах Марата, Н. Руднева, Хворостухина, Рязанской, Революции, Карпова, Щекинском путепроводе и др.
Всего в уборке Тулы задействованы 42 единицы техники и 147 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU