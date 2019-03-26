Транспортные компании Тулы отозвали заявления о повышении стоимости проезда

СЕГОДНЯ 09:54 2019-03-26T09:58:49+03:00

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Администрация Тулы и городские коммерческие перевозчики договорились о сохранении действующего тарифа на проезд в коммерческом транспорте в Туле в размере 20 рублей.

Транспортные компании отозвали заявления о повышении стоимости проезда.

Кроме того, до 1 июля 2019 года транспортными компаниями будут проведены работы по оснащению машин оборудованием, позволяющим производить безналичную оплату проезда.

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ИСТОЧНИК KP.RU