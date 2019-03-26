На ремонт объектов культурного наследия к 500-летию Тульского кремля дополнительно выделили более 1,2 млрд рублей
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На минувшей неделе Председатель Правительства России Дмитрий Медведев поддержал просьбу Тульской области о выделении дополнительного финансирования на ремонт объектов культурного наследия в рамках празднования 500-летия Тульского кремля на сумму более 1,2 млрд рублей. Об этом стало известно на оперативном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина.
Будет разработана дорожная карта, согласно которой и проведут мероприятия на дополнительные средства. Среди планируемых работ - завершение создания Музейного квартала. Его рассчитывают выполнить до конца августа 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU