В Новомосковске загорелось заброшенное строение
Причина пожара в Тульской области выясняется
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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25 марта 2019 года, в 15:57 в службу спасения сообщили о пожаре в безхозном строении, расположенном по адресу: ГО Новомосковск, КСТ "Виктория".
На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-25 и ПСЧ-78.
Пламя удалось погасить за 14 минут.
Пострадавших нет.
В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля, строение выгорело внутри.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 2 единицы техники.
Причина пожара в Тульской области выясняется.
ИСТОЧНИК KP.RU