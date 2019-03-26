В Новомосковске загорелось заброшенное строение

СЕГОДНЯ 09:16 2019-03-26T09:17:29+03:00

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25 марта 2019 года, в 15:57 в службу спасения сообщили о пожаре в безхозном строении, расположенном по адресу: ГО Новомосковск, КСТ "Виктория".

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-25 и ПСЧ-78.

Пламя удалось погасить за 14 минут.

Пострадавших нет.

В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля, строение выгорело внутри.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 2 единицы техники.

Причина пожара в Тульской области выясняется.

ИСТОЧНИК KP.RU