В тульском поселке Восточный сгорел "Хендай Солярис"
Причина пожара устанавливается
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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26 марта в п. Восточный загорелся автомобиль "Хендай Солярис". Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 01:42.
На место происшествия незамедлительно выехали 2 пожарных расчета. По прибытии через 10 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 3 минуты.
В результате происшествия никто не пострадал. Автомобиль сгорел полностью. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU