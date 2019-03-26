В тульском поселке Восточный сгорел "Хендай Солярис"

СЕГОДНЯ 09:16 2019-03-26T09:17:00+03:00

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26 марта в п. Восточный загорелся автомобиль "Хендай Солярис". Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 01:42.

На место происшествия незамедлительно выехали 2 пожарных расчета. По прибытии через 10 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 3 минуты.

В результате происшествия никто не пострадал. Автомобиль сгорел полностью. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU