2019-03-25T17:40:15+03:00
Происшествия

Житель Тульской области, угрожая ножом, забрал у продавца украшения и выручку

36-летний уроженец Ефремова ранее уже был судим за кражу и разбой
Мария ВЛАСОВА
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В Киреевске мужчина ворвался в кафе и, угрожая ножом продавцу, забрал у нее золотые украшения и выручку из кассы. Сообщение о разбойном нападении поступило на пульт дежурного отдела вневедомственной охраны Росгвардии.

Недалеко от места происшествия росгвардейцы заметили подходящего под описание гражданина. При попытке проверить документы, неизвестный попытался скрыться, но был задержан. Налетчиком оказался 36-летний уроженец Ефремова, ранее судимый за кражу и разбой.

Мужчина был передан сотрудникам правоохранительных органов Киреевска. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

ИСТОЧНИК KP.RU

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