Тульские инспекторы ГИМС рассказали школьникам о безопасности на водоемах

СЕГОДНЯ 17:27 2019-03-25T17:27:04+03:00

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На днях в Дубенской средней общеобразовательной школе и средней школе №3 им. С.В. Ишеева города Ясногорска прошли уроки безопасности для учащихся 4-7 классов.

Государственный инспектор по маломерным судам ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Тульской области» Валентина Рябчикова рассказала ребятам о правилах поведения на акваториях, а также подробно объяснила школьникам действия по оказанию помощи пострадавшим на воде до прибытия врачей.

Специально для школьников были подготовлены тематические листовки и памятки по основам безопасного поведения на водоемах. Дети с интересом слушали инспектора, отвечали на различные вопросы и сами делились впечатлениями о происшествиях на воде, свидетелями которых они были.

- Предотвращение несчастных случаев и обогащение знаний детей в области безопасности на водных объектах - главные задачи проводимых встреч со школьниками, а в рамках Года предупреждения чрезвычайных ситуаций уроки безопасности приобретают особую актуальность, - отмечает Валентина Рябчикова.

Подобные занятия проведены в Епифанской школе Кимовского района, а также в Новочерепетской и Чекалинской школах Суворовского района.

ГУ МЧС России по Тульской области настоятельно рекомендует соблюдать правила безопасного поведения на водоемах. Единый телефон службы спасения – 112.

ИСТОЧНИК KP.RU