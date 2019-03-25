В Тульской области с сельхозпредприятия в счет долга по налогам взыскали 10 млн рублей
Не желая расставаться с участками, руководство предприятия в кратчайшие сроки погасило задолженность
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В Ясногорском районе судебные приставы с сельхозпредприятия в счет задолженности по налогам взыскали 10 млн рублей
В установленный срок руководство должника-организации требования исполнительного документа об оплате налоговой задолженности не исполнило. Земельные участки сельхозпредприятия были арестованы. Затем имущество было передано на реализацию в счет погашения долга.
Не желая расставаться с участками, руководство предприятия в кратчайшие сроки в полном объеме погасило задолженность по налогам в размере 10 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU