В Тульской области с сельхозпредприятия в счет долга по налогам взыскали 10 млн рублей

СЕГОДНЯ 17:21 2019-03-25T17:21:24+03:00

Не желая расставаться с участками, руководство предприятия в кратчайшие сроки погасило задолженность

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В Ясногорском районе судебные приставы с сельхозпредприятия в счет задолженности по налогам взыскали 10 млн рублей

В установленный срок руководство должника-организации требования исполнительного документа об оплате налоговой задолженности не исполнило. Земельные участки сельхозпредприятия были арестованы. Затем имущество было передано на реализацию в счет погашения долга.

Не желая расставаться с участками, руководство предприятия в кратчайшие сроки в полном объеме погасило задолженность по налогам в размере 10 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU