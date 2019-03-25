2019-03-25T16:34:25+03:00
Общество

В Туле презентовали еще один автобус для спортшкол

Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Администрация ТулыФото: Администрация Тулы
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В Туле презентовали еще один автобус, который городская администрация приобрела в феврале 2019 года для спортивных школ.

Ранее для перевозок юных спортсменов были куплены пять новых автобусов. В прошлом году на них сделали 544 выезда и перевезли более 11 тысяч юных туляков.

В этом году на специальных автобусах, которые оборудованы всеми средствами безопасности, оснащены системой «Глонасс», уже осуществлены 111 выездов на различные соревнования, перевезено более двух тысяч юных спортсменов. Благодаря этому они имеют больше возможностей выезжать на различного уровня турниры и показывать свое мастерство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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