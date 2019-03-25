Тульских дошколят приглашают на весенний хоровод народных праздников

СЕГОДНЯ 16:31 2019-03-25T16:31:58+03:00

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31 марта 2019 года, в 17:00 музей «Тульские древности» приглашает дошколят и их близких на весенний хоровод народных праздников: Масленицы, Жаворонков, Благовещенья, Пасхи, Красной горки, Троицы.

Эти праздники с большой любовью отмечали и наши предки, с огромным уважением к родной природе. Многие народные традиции этих праздников были призваны помочь земле-матушке набраться сил после сложного зимнего периода. И тогда она щедро одарит своих детей обильным урожаем.

Юные гости интерактивной музейной программы смогут узнать важные моменты и поиграть по старинным обычаям, поводить хороводы и попеть песни, смастерить поделку.

Возрастные рекомендации - 3+.

Стоимость билета - 200 рублей (на 1 ребенка и 1 взрослого).

Телефон для записи: +7 4872 36 16 63 (количество мест ограничено!).

ИСТОЧНИК KP.RU