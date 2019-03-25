Миодраг Божович: Думаем сейчас только об игре с тульским "Арсеналом"

СЕГОДНЯ 16:29 2019-03-25T16:42:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Миодраг Божович отметил важность предстоящей игры 21 тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом».

– Паузы на матчи сборных случаются всегда. Иногда они идут на пользу, иногда нет, - отметил Миодраг Божович. - Нам нужны очки и пока мы ничего не показали и не сделали по большому счету. Чемпионат продолжается. Думаем сейчас только об игре с "Арсеналом", которая будет очень важной для нас.

Матч между "Крыльями советов" и "Арсеналом" состоится 29 марта в Самаре.

Напомним, Миодраг Божович возглавил тульский «Арсенал» в июне 2017 года. 20 мая 2018 года объявил об уходе из команды. Команда в сезоне 2017/18 заняла 7 место и остановилась в шаге от попадания в еврокубки.

ИСТОЧНИК KP.RU