2019-03-25T16:25:21+03:00
Спорт

Строительство легкоатлетического манежа на улице Санаторной в Туле начнется в 2020 году

В новом манеже будет оборудован волейбольный зал на 2000 мест
Виктория ЯКУШИНА
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В Центре художественной гимнастики прошло заседание Совета по развитию физической культуры и спорта администрации города Тулы.

В ходе заседания обсудили развитие спорта в областном центре. Руководители спортивных школ поднимали вопрос о возможности создания для юных спортсменов специальных спортивных классов в общеобразовательных школах, в которых они будут обучаться по индивидуальному графику.

Глава администрации Тулы Евгений Авилов отметим, что необходимо в ближайшие время решать вопрос со строительством в Туле зала единоборств. Спортивный объект можно реализовать за два года при условии софинансирования со стороны областного бюджета и частных инвесторов.

Кроме того, в следующем году на улице Санаторной в Туле начнется строительство легкоатлетического манежа с волейбольным залом на 2000 мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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