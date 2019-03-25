2019-03-25T16:16:10+03:00
Общество

27 марта передвижная приемная будет работать в Пролетарском округе

Все вопросы будут обработаны и переданы для исполнения
Виктория ЯКУШИНА
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Обращения граждан будут приниматься с 10.00 по адресу: Пролетарский округ, территория «Медвенское», д. Крюково, остановка общественного транспорта (маршрут № 168).

С июня 2014 года по поручению главы администрации города Тулы Евгения Авилова и в рамках программы «Открытый регион 71» начала работу передвижная приемная администрации города «Открытый муниципалитет», которая выезжает в отдаленные районы города. Это позволило повысить эффективность работы с обращениями граждан и обеспечить обратную связь с населением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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