Весной в Туле зацветут 25000 крокусов и 157 тысяч тюльпанов

СЕГОДНЯ 16:08 2019-03-25T16:08:49+03:00

В этом году на клумбах областного центра появятся в общей сложности около 140 тысяч штук однолетних и многолетних растений

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В Туле в 2019 году будут высажены около 7000 штук многолетних растений, более 132 тысяч штук однолетних цветов. В мае зацветут почти 132 тысячи штук луковичных по 50 адресам. Ассортимент однолетних растений: петуния, тагетес, цинерария, бегония, кохия, колеус. Многолетние растения: пионы, хосты, гайлардии.

До 30 апреля будут установлены 100 вазонов со сменными цветочными композициями.

Еще одно направление работы по озеленению города – это посадка, уходные работы. В этом году будет высажено более тысячи штук деревьев, почти 14 тысяч кустарников, 70 штук блоков живой изгороди, 400 штук многолетников, 25000 крокусов.

Посадка будет выполнена на 26 адресах. Посадочные работы начнутся на субботниках с 20 апреля. В это день высадят 180 деревьев, почти пять с половиной тысяч кустарников по 7 адресам.

Этой весной зацветут 25000 крокусов по 8 адресам и почти 157 тысяч тюльпанов по 30 адресам.

В 2019 году для создания природных ландшафтов запланирован посев дикорастущих и красивоцветущих растений, таких как: василек, ромашка аптечная, эшшольция, календула лекарственная, космея, колокольчик, фацелия, лен, незабудка. Работы по посеву будут выполнены по 5 адресам. Семена для посева доставят до 1 апреля. Все семена будут направлены на экспертизу.

Рассада цветов будет предоставлена местными теплицами. Саженцы деревьев и кустарников также привезут из питомников, которые расположены в Тульской области. Все саженцы деревьев и кустарников будут районированы к нашим погодным условиям.

ИСТОЧНИК KP.RU