СЕГОДНЯ 15:45 2019-03-25T15:49:43+03:00

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В Туле на ул. Щегловская засека установили умный светофор. Поскольку перекресток располагается вблизи Дома Культуры Всероссийского общества слепых, появилось звуковое сопровождение.

Кроме того, светофоры оборудованы дополнительной подсветкой, что позволит водителям увидеть пешехода как на проезжей части, так и на тротуаре в темное время суток.

Напомним, проект по установке умного светофора был реализован в 2016 году. В рамках модернизации в этом году все транспортные и пешеходные объекты заменены на светофоры большего диаметра.

ИСТОЧНИК KP.RU