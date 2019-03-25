Тулячка стала бронзовым призером первенства России по боксу

СЕГОДНЯ 15:28 2019-03-25T15:28:11+03:00

Девушка вошла в основной состав сборной РФ по боксу

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15-22 марта в Анапе прошло первенство России по боксу среди юношей и девушек 15-16 лет (2003-2004 г.р.).

В соревнованиях приняло участие около 300 спортсменов из 65 субъектов РФ.

Спортсменка тульской спортивной школы «Восток» Екатерина Быкова в весовой категории 66 кг завоевала бронзовую медаль, вошла в основной состав сборной Российской Федерации по боксу.

Тренером Екатерины является В.В. Ульянов.

ИСТОЧНИК KP.RU