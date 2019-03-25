Тулячка пыталась вынести в дамской сумке товары из супермаркета
Уголовное дело в отношении тулячки направлено в суд
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39-летняя жительница Ленинского района обвиняется в покушении на кражу.
Как выяснилось, 19 декабря 2018 года, женщина в торговом зале гипермаркета похитила со стеллажей товары на сумму 4745,23 рублей и сложила добычу в дамскую сумку. На кассе она оплатила только часть продуктов, после чего направилась к выходу из супермаркета.
Однако, уйти с похищенным не удалось. На выходе сотрудники магазина остановили женщину и изъяли у нее товары.
Уголовное дело в отношении тулячки направлено в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщает прокуратура Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU