Тулячка пыталась вынести в дамской сумке товары из супермаркета

СЕГОДНЯ 15:08 2019-03-25T15:08:42+03:00

Изменить размер текста: A A

39-летняя жительница Ленинского района обвиняется в покушении на кражу.

Как выяснилось, 19 декабря 2018 года, женщина в торговом зале гипермаркета похитила со стеллажей товары на сумму 4745,23 рублей и сложила добычу в дамскую сумку. На кассе она оплатила только часть продуктов, после чего направилась к выходу из супермаркета.

Однако, уйти с похищенным не удалось. На выходе сотрудники магазина остановили женщину и изъяли у нее товары.

Уголовное дело в отношении тулячки направлено в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщает прокуратура Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU