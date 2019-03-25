Тульские спортсмены завоевали медали чемпионата и первенства России по кикбоксингу
Кикбоксеры вошли в состав сборной России
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Тульские спортсмены завоевали медали чемпионата и первенства России по кикбоксингу в разделе К-1. Соревнования проходили 18-23 марта в поселке Ершово (Одинцовский район, Московская область).
В весовой категории 75 кг победу одержал Гиясов Мурад. Серебряные медали завоевали: Алина Гиясова (весовая категория 52 кг) и Наталья Бабинцева (весовая категория 56 кг). Кикбоксеры - воспитанники спортивной школы «Восток». Их подготовил Абдул Малаалиев.
Все спортсмены вошли в состав сборной России, и будут представлять ее на международной арене.
ИСТОЧНИК KP.RU