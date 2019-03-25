В тульской деревне Нижняя Китаевка горящий дом тушили 19 пожарных
Причина пожара устанавливается
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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25 марта в д. Нижняя Китаевка загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 11:44.
На место происшествия незамедлительно выехали 5 пожарных расчетов. По прибытии через 10 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться в 12:29.
В результате происшествия никто не пострадал. Сгорела и обрушилась мансарда. Выгорела прихожая дома и пристройка. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 19 человек и 5 единиц техники, сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU