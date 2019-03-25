В тульской деревне Нижняя Китаевка горящий дом тушили 19 пожарных

СЕГОДНЯ 14:16 2019-03-25T14:18:32+03:00

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25 марта в д. Нижняя Китаевка загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 11:44.

На место происшествия незамедлительно выехали 5 пожарных расчетов. По прибытии через 10 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться в 12:29.

В результате происшествия никто не пострадал. Сгорела и обрушилась мансарда. Выгорела прихожая дома и пристройка. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 19 человек и 5 единиц техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU