В Туле разработают дорожную карту с мероприятиями по благоустройству ул. Хворостухина

СЕГОДНЯ 12:57 2019-03-25T15:39:39+03:00

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В Туле разработают дорожную карту с первоочередными мероприятиями по благоустройству ул. Хворостухина. Такое поручение дал глава администрации Тулы Евгений Авилов в ходе выездного совещания.

Напомним, 25 марта в ходе оперативного совещания Евгений Авилов раскритиковал доклад заместителя начальника главного управления по Пролетарскому округу по благоустройству Максима Колычева.

Доклад прозвучал без обозначения конкретных задач и путей решений. Евгений Авилов отметил, что должны быть указаны четкие мероприятия по благоустройству и сроки их выполнения.

По окончании оперативного совещания глава администрации выехал на место, провел совещание и обозначил первоочередные задачи по благоустройству данной территории.

Было отмечено, что в районе перехода от новой дороги до Щегловского ручья необходимо провести опиловку и удаление поросли, планировку грунта, расчистить территорию, ремонт дороги, затем приступить к благоустройству территории около источника, озеленению вдоль тротуара.

А В ЭТО ВРЕМЯ

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Светофор с левой стрелкой на дороге по ул. Хворостухина около ЖК «Парус» должны были установить до 1 марта (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU