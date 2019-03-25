В Туле разработают дорожную карту с мероприятиями по благоустройству ул. Хворостухина
В Туле разработают дорожную карту с первоочередными мероприятиями по благоустройству ул. Хворостухина. Такое поручение дал глава администрации Тулы Евгений Авилов в ходе выездного совещания.
Напомним, 25 марта в ходе оперативного совещания Евгений Авилов раскритиковал доклад заместителя начальника главного управления по Пролетарскому округу по благоустройству Максима Колычева.
Доклад прозвучал без обозначения конкретных задач и путей решений. Евгений Авилов отметил, что должны быть указаны четкие мероприятия по благоустройству и сроки их выполнения.
По окончании оперативного совещания глава администрации выехал на место, провел совещание и обозначил первоочередные задачи по благоустройству данной территории.
Было отмечено, что в районе перехода от новой дороги до Щегловского ручья необходимо провести опиловку и удаление поросли, планировку грунта, расчистить территорию, ремонт дороги, затем приступить к благоустройству территории около источника, озеленению вдоль тротуара.
А В ЭТО ВРЕМЯ
Туляки: на ул. Хворостухина отсутствует левая стрелка на светофоре
Светофор с левой стрелкой на дороге по ул. Хворостухина около ЖК «Парус» должны были установить до 1 марта (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU