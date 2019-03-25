2019-03-25T15:39:39+03:00
Общество

В Туле разработают дорожную карту с мероприятиями по благоустройству ул. Хворостухина

Глава администрации Тулы Евгений Авилов провел выездное совещание на ул. Хворостухина
Поделиться:
Фото: администрация ТулыФото: администрация Тулы
Изменить размер текста:

В Туле разработают дорожную карту с первоочередными мероприятиями по благоустройству ул. Хворостухина. Такое поручение дал глава администрации Тулы Евгений Авилов в ходе выездного совещания.

Напомним, 25 марта в ходе оперативного совещания Евгений Авилов раскритиковал доклад заместителя начальника главного управления по Пролетарскому округу по благоустройству Максима Колычева.

Доклад прозвучал без обозначения конкретных задач и путей решений. Евгений Авилов отметил, что должны быть указаны четкие мероприятия по благоустройству и сроки их выполнения.

По окончании оперативного совещания глава администрации выехал на место, провел совещание и обозначил первоочередные задачи по благоустройству данной территории.

Было отмечено, что в районе перехода от новой дороги до Щегловского ручья необходимо провести опиловку и удаление поросли, планировку грунта, расчистить территорию, ремонт дороги, затем приступить к благоустройству территории около источника, озеленению вдоль тротуара.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Туляки: на ул. Хворостухина отсутствует левая стрелка на светофоре

Светофор с левой стрелкой на дороге по ул. Хворостухина около ЖК «Парус» должны были установить до 1 марта (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погода в Туле 26 марта: +7 и сильный ветер
Житель Тульской области, угрожая ножом, забрал у продавца украшения и выручку
Строительство легкоатлетического манежа на улице Санаторной в Туле начнется в 2020 году
Тульские инспекторы ГИМС рассказали школьникам о безопасности на водоемах
В Тульской области с сельхозпредприятия в счет долга по налогам взыскали 10 млн рублей
Туляки могут записать 45 песен Победы для «Бессмертного полка»
27 марта передвижная приемная будет работать в Пролетарском округе
9 мая 2019 года по Туле в седьмой раз пройдет «Бессмертный полк»
В Туле презентовали еще один автобус для спортшкол
Тульских дошколят приглашают на весенний хоровод народных праздников
Миодраг Божович: Думаем сейчас только об игре с тульским "Арсеналом"
Весной в Туле зацветут 25000 крокусов и 157 тысяч тюльпанов
В Туле на ул. Щегловская засека установили умный светофор
Тулячка стала бронзовым призером первенства России по боксу
Тулячка пыталась вынести в дамской сумке товары из супермаркета
Тульские спортсмены завоевали медали чемпионата и первенства России по кикбоксингу
В тульской деревне Нижняя Китаевка горящий дом тушили 19 пожарных
Ушла, пока мать была в аптеке: в Туле нашли пропавшую восьмилетнюю девочку
Туляки: на ул. Хворостухина левая стрелка на светофоре отсутствует