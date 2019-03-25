Ушла, пока мать была в аптеке: в Туле нашли пропавшую восьмилетнюю девочку

СЕГОДНЯ 12:48 2019-03-25T12:48:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Утром понедельника, 25 марта 2019 года, сотрудники полиции в Туле разыскивали восьмилетнюю девочку, пропавшую в Зареченском округе.

С тревожной вестью о пропаже ребенка к полицейским обратилась его мать. Женщина оставила дочь одну в незапертой машине, сама же ушла в аптеку. Но вернувшись примерно через 10 минут, она увидела, что ребенка в авто нет.

На поиски девочки были ориентированы все сотрудники полиции. Также были привлечены волонтеры.

В первую очередь проверялись магазины, скверы, подъезды и места скопления граждан поблизости от места парковки автомобиля. Не исключалось, что потерявшаяся может находиться и за пределами города.

В результате проделанной работы ребенка удалось найти на детской площадке примерно в километре от аптеки. По предварительным данным, никаких противоправных действий в отношении нее не совершалось, угроз жизни и здоровью нет.

- В связи с тем, что транспортное средство не было закрыто, девочка беспрепятственно вышла из салона и по причине долгого отсутствия матери ушла гулять, самостоятельно добравшись до площадки, расположенной в отдалении, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Сейчас полицейские выясняют все детали происшествия и решают вопрос о привлечении женщины к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU