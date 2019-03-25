Туляки: на ул. Хворостухина левая стрелка на светофоре отсутствует
Ранее сообщалось, что до 1 марта на дороге по ул. Хворостухина около ЖК «Парус» установят светофор с левой стрелкой.
- Светофоры стоят, но не работают. Причем стрелки нет. Знаки так и не убрали, ездим и нарушаем, - отметила жительница одного из домов ЖК "Парус" Евгения Григорьева.
Напомним, ранее в "КП" обратились жители ЖК «Парус». Они сообщили, что из-за «двойной сплошной» не могут повернуть к своим домам в жилом комплексе. Сделать разрыв в разметке 1.3. «двойная сплошная линия» в районе ЖК «Парус» не представляется возможным. Это окажет негативное влияние на безопасность дорожного движения, сообщили "Комсомолке" в администрации города.
ИСТОЧНИК KP.RU