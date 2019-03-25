2019-03-25T12:34:47+03:00
Общество

Туляки: на ул. Хворостухина левая стрелка на светофоре отсутствует

Повернуть налево к своим домам жителям не позволяет двойная сплошная
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Ранее сообщалось, что до 1 марта на дороге по ул. Хворостухина около ЖК «Парус» установят светофор с левой стрелкой.

- Светофоры стоят, но не работают. Причем стрелки нет. Знаки так и не убрали, ездим и нарушаем, - отметила жительница одного из домов ЖК "Парус" Евгения Григорьева.

Напомним, ранее в "КП" обратились жители ЖК «Парус». Они сообщили, что из-за «двойной сплошной» не могут повернуть к своим домам в жилом комплексе. Сделать разрыв в разметке 1.3. «двойная сплошная линия» в районе ЖК «Парус» не представляется возможным. Это окажет негативное влияние на безопасность дорожного движения, сообщили "Комсомолке" в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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