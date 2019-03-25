33-летняя тулячка стала жертвой телефонных мошенников
Накануне жертвой очередного телефонного мошенничества в Туле стала 33-летняя местная жительница.
В телефонном разговоре от имени якобы сотрудников службы безопасности банка женщине сообщили, что проводится профилактика несанкционированного списания денежных средств. В связи с этим тулячку убедили сообщить реквизиты карты.
После того, как женщина сообщила все сведения о своей банковской карточке, она обнаружила списание с ее счета 24 тысяч рублей.
Поняв, что стала жертвой мошенничества, потерпевшая обратилась в полицию.
В настоящее время стражи порядка проводят все необходимые мероприятия по выяснению обстоятельств происшествия и просят граждан не доверять просьбам о срочном сообщении реквизитов карт.
- Сотрудники УМВД России по Тульской области очередной раз напоминают гражданам о необходимости быть внимательными в случаях, когда неизвестные по телефону пытаются выяснить реквизиты банковских карт. При этом важно знать, что работникам банка, которыми чаще всего представляются звонящие собеседники, запрещено запрашивать сведения о картах. Поэтому при подобных просьбах следует немедленно прекратить разговор, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU