Губернатор Тульской области поздравил работников культуры с профессиональным праздником

СЕГОДНЯ 12:11 2019-03-25T12:11:52+03:00

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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил работников культуры с профессиональным праздником. Глава региона отметил, что этот день посвящен всем, кто вносит вклад в развитие российской культуры и сохранение многовековых традиций наших предков.

- Своим созидательным, подвижническим трудом вы популяризируете богатейшее культурное наследие тульской земли, знакомите людей с историей и искусством, помогаете раскрывать творческие способности детей. Вас всегда отличают неравнодушие, искренняя увлеченность, энтузиазм и неравнодушие, - говорится в поздравительном адресе.

Алексей Дюмин пожелал работникам культуры и деятелям искусства крепкого здоровья, успехов и вдохновения.

ИСТОЧНИК KP.RU