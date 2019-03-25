СЕГОДНЯ 12:05 2019-03-25T12:06:35+03:00

Еще 10 вывесок должны привести в соответствие с правилами благоустройства до 15 июня

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В Туле демонтировали семь билбордов. Щиты сняли на Красноармейском проспекте, д.36-38, ул. Лейтейзена, д.5, 7, пр. Ленина, д. 99, ул. Октябрьской (троллейбусное кольцо), ул. Пузакова, д. 1, ул. Советской, 2. Таковы результаты в сфере контроля за размещением наружной рекламы.

Специалисты управления по административно-техническому надзору также обследовали ул. Металлургов, ул. Пирогова, Красноармейский проспект на предмет соответствия вывесок требованиям Правил благоустройства.

По результатам рейдов выдано 10 требований на приведение вывесок в соответствие с правилами благоустройства до 15 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU