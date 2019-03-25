2019-03-25T11:53:06+03:00
Общество

Какие УК Тулы плохо убирают дворы от снега и наледи

Сотрудники УАТН провели рейды по 325 придомовым территориям
Виктория ЯКУШИНА
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С 18 по 22 марта специалисты управления по административно-техническому надзору провели рейды по обследованию придомовых территорий и крыш МКД.

Было обследовано 325 территорий МКД, выявлено 15 нарушений в сфере благоустройства, в том числе неудовлетворительная уборка придомовых территорий от снега и наледи. Больше всего нарушений зафиксировано у УК «Орион», «Жилсервис», «Комфорт», «Восход» и др.

Выдано 3 требования, составлено 13 протоколов.

Выявлено 11 нарушений в части вывоза мусора, направлено 11 требований, составлено 5 протоколов.

За отчетный период административными комиссиями на управляющие компании было наложено штрафов в размере 430 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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