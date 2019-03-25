2019-03-25T11:51:49+03:00
Общество

Городские территории в Туле на прошлой неделе убирали 150 человек и 78 единиц техники

С 18 по 24 марта в областном центре производились работы по очистке улично-дорожной сети
Мария ВЛАСОВА
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Городские территории в Туле на прошлой неделе убирали 150 человек и 78 единиц техники.

На прошедшей неделе были выполнены работы по мойке пешеходных тротуаров, остановочных площадок и колесоотбойного бруса по 12 объектам: Московское шоссе, Восточный обвод, Рязанская, Советская, пр. Ленина, Октябрьская, Токарева, Кирова, Ложевая, Пролетарская, Красноармейский пр., Дм.Ульянова.

В рамках работы по централизованной утилизации использованных автомобильных покрышек за прошедшую неделю вывезено 705 автопокрышек из 40 автосервисов, точек шиномонтажа и автогаражных кооперативов.

Кроме того, выполнялись работы по очистке парковочных карманов вдоль магистральных улиц, бортового камня. Специалисты также убирали территории Крестовоздвиженской площади, Кремлевской набережной, ул. Металлистов, ул. Советской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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