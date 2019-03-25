Туляков приглашают в историко-гастрономический тур

СЕГОДНЯ 11:48 2019-03-25T11:50:32+03:00

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30 марта 2019 года Тульское музейное объединение приглашает детей и их родителей в экскурсионный историко-гастрономический тур «Тула мастеровая. Пряничные истории».

Путешествие начнется в Тульском областном краеведческом музее с экскурсии «Прикоснись к истории». Гости получат уникальную возможность подержать в руках зуб и бивень мамонта, примерить на себя реплики средневекового оружия, ощутить мягкое тепло тульской бесшитьевой игрушки. Также посетители узнают о чугунолитейном производстве и работе Тульского оружейного завода, познакомятся с произведениями мастеров-скобянщиков, златокузнецов, часовщиков, самоварщиков, и, конечно же, пряничников.

Далее всех ждет тематическая экскурсия по историческому центру Тулы. Пройдя вдоль Кремля, по набережной, гости окажутся на Кестовоздвиженской площади, куда в 19 веке выходили окна Городского думы, а на первом этаже здания размещались диковинные аквариумы с живой рыбой в магазине купца Платонова. Свернув с площади, экскурсия прослежует по самой богатой тульской улице Пятницкой (ныне музейный квартал на ул. Металлистов), где до сих пор сохранился великолепный особняк пряничников Белолипецких.

Совершив автобусную экскурсию по Кузнецкой слободе, участники отправятся в Музей кондитерского и пряничного дела. В рамках мастер-класса по выпечке тульского пряника в мастерской желающие смогут приготовить лакомство по традиционной технологии и увезти сделанные своими руками образцы в памятной упаковке. Кроме того, гостям расскажут о традиционных русских ремеслах и промыслах, связанных с пряничным делом и угостят чаем со сладостями.

Завершится встреча экскурсией в музее с посещением производства, где расскажут об истории возникновения и развития кондитерского и пряничного дела в России и за рубежом, покажут множество старинных пряничных досок, предметов и инструментов.

На действующем производстве желающие смогут попробовать только что сошедший с конвейера теплый пряник, нежнейший зефир и хрустящий крекер. Можно будет приобрести сладости для домашнего чаепития.

В стоимость входит:

- поездка на комфортабельном автобусе

- сопровождение группы

- экскурсионное обслуживание

- мастер-класс на пряничном производстве с чаепитием

Памятка гостя:

11:00 – 12:00 посещение Тульского краеведческого музея, интерактивная экскурсия «Прикоснись к истории»;

12:00 – 13:15 пешая тематическая экскурсия по историческому центру города с осмотром Кузнецкой слободы;

13:15 – 13:35 трансфер в ОАО «Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна»;

13:45 – 16:00 экскурсионная программа на фабрике. Мастер-класс + производство;

16:15 - 16:45 трансфер обратно. (ул. Менделеевская, 8)

Максимальная продолжительность экскурсионного тура – 5 часов 30 мин.

Сбор группы в 10:45 в Тульском областном краеведческом музее.

Стоимость билета:

- школьники, студенты, пенсионеры - 1350 р.,

- взрослые – 1550 р. (без мастер-класса 1050 р.)

Действует льгота на семейное посещение:

- взрослые, сопровождающие своих детей - 1350 р., (без мастер-класса 850 р.)

Возрастная категория 6+.

Внимание! Количество мест ограничено!

Предварительная запись по телефонам:

52-99-02, 8 920 780 80 95

ИСТОЧНИК KP.RU