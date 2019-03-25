ДТП на Октябрьской в Туле: пострадали две девушки

СЕГОДНЯ 11:32 2019-03-25T11:32:26+03:00

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24 марта 2019 года, в 18:30 на пересечении улиц Октябрьской и Арсенальной в Туле произошло ДТП.

41-летняя женщина на автомобиле «Оpel Zafira», по предварительной информации, столкнулась с попутным автомобилем «Daewoo Nexia», под управлением молодого человека 28 лет.

В результате ДТП в Туле пострадали пассажиры автомобиля «Daewoo» - 26-летняя и 21-летняя девушки. Обе после оказания медицинской помощи были отпущены.

ИСТОЧНИК KP.RU