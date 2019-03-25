В Узловой парень на "ВАЗе" сбил девушку-подростка
Пешеход пострадала
Фото: УГИБДД России по Тульской области
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23 марта 2019 года, в 18:40 на улице Гагарина города Узловая Тульской области произошла автоавария.
18 летний молодой человек на автомобиле «ВАЗ 21053» сбил несовершеннолетнего пешехода - 17-летнюю девушку. Она, по предварительной информации, переходила проезжую часть вне пешеходного перехода.
В результате ДТП в Тульской области пострадала пешеход. Она с различными телесными повреждениями была госпитализирована.
ИСТОЧНИК KP.RU