В Узловой парень на "ВАЗе" сбил девушку-подростка

СЕГОДНЯ 11:29 2019-03-25T11:29:49+03:00

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23 марта 2019 года, в 18:40 на улице Гагарина города Узловая Тульской области произошла автоавария.

18 летний молодой человек на автомобиле «ВАЗ 21053» сбил несовершеннолетнего пешехода - 17-летнюю девушку. Она, по предварительной информации, переходила проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате ДТП в Тульской области пострадала пешеход. Она с различными телесными повреждениями была госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU