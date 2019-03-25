В Алексине фура протаранила легковушку

СЕГОДНЯ 11:26 2019-03-25T11:27:33+03:00

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22 марта 2019 года, в 10:10 на 3-ем километре автодороги «Алексин – Егнышевка –Ламоново» ГО Алексина Тульской области произошло ДТП.

50-летний мужчина на автомобиле «Skania Р-380», по предварительной информации, столкнулся с автомобилем «Nissan Almera», под управлением мужчины 38 лет.

В результате ДТП в Тульской области пострадал пассажир автомобиля «Nissan» - женщина 58 лет. Она с различными телесными повреждениями была госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU