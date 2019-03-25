За неделю в Туле произошло 150 ДТП
За неделю в Туле произошло 150 ДТП. Об этом на еженедельном городском совещании сообщил начальник МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы» Николай Безруков. В ДТП пострадали 19 человек, погибших нет.
В период с 18 по 25 марта в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило 6410 сообщений от туляков. В городе произошло 26 аварийных отключений по водо-, газо- и электроснабжению.
Служба спасения осуществила 48 выездов. Специалисты оказали помощь 95 гражданам, спасли 11 человек.
В ходе мониторинга паводковой ситуации подтоплений территорий не выявлено, пропуск паводковых вод осуществляется планомерно.
ИСТОЧНИК KP.RU