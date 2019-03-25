2019-03-25T10:39:48+03:00
Общество

В Тульской области ездили автобусы с неисправной тормозной системой

Такие маршрутные транспортные средства были незамедлительно эвакуированы на специализированные штрафные стоянки
Мария ВЛАСОВА
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В Тульской области ездили автобусы с неисправной рулевой и тормозной системами. Такие маршрутные транспортные средства были незамедлительно эвакуированы на специализированные штрафные стоянки. Факты были обнаружены в ходе мероприятия ГИБДД под условным наименованием «Автобус», проводимого 22, 23 и 24 марта на территории региона.

Всего в ходе рейда было выявлено и пресечено более 200 нарушений ПДД. Большую их часть составляли нарушения за управление транспортным средством при наличии неисправностей при которых эксплуатация запрещена. Также были выявлены факты осуществления деятельности по перевозке пассажиров без лицензии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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