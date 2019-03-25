В Туле на ул. Хворостухина могут появиться дополнительные подходы к пешеходным переходам

СЕГОДНЯ 09:59 2019-03-25T10:03:13+03:00

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21 марта с жителями домов по ул. Хворостухина было проведено собрание по вступлению в программу благоустройства. Отмечено, что в ЖК «Парус» необходим дополнительный въезд, а также три дополнительных подхода к пешеходным переходам. Об этом говорили на городском оперативном совещании.

Глава администрации Тулы раскритиковал работу главы Пролетарского округа. Он отметил, что вместо того, чтобы констатировать факты, нужно установить сроки и ответственных, привести переходы в нормативное состояние.

Напомним, ранее туляки рассказали "КП" о ряде трудностей в ЖК. По словам туляков, заезда в большой микрорайон со стороны ул. Кирова не существует. Пешеходный переход на новой дороге расположен достаточно далеко от остановочных павильонов. Кроме того, около дома по ул. Хворостухина, 29 отсутствует тротуар. Туляки вынуждены идти практически по проезжей части. Участок постоянно загружен машинами. Этой же дорогой направляются большинство детей из ЖК в школы.

ИСТОЧНИК KP.RU