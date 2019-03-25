2019-03-25T10:03:13+03:00
Общество

В Туле на ул. Хворостухина могут появиться дополнительные подходы к пешеходным переходам

О благоустройстве территории, прилегающей к ЖК «Парус», говорили в администрации города
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

21 марта с жителями домов по ул. Хворостухина было проведено собрание по вступлению в программу благоустройства. Отмечено, что в ЖК «Парус» необходим дополнительный въезд, а также три дополнительных подхода к пешеходным переходам. Об этом говорили на городском оперативном совещании.

Глава администрации Тулы раскритиковал работу главы Пролетарского округа. Он отметил, что вместо того, чтобы констатировать факты, нужно установить сроки и ответственных, привести переходы в нормативное состояние.

Напомним, ранее туляки рассказали "КП" о ряде трудностей в ЖК. По словам туляков, заезда в большой микрорайон со стороны ул. Кирова не существует. Пешеходный переход на новой дороге расположен достаточно далеко от остановочных павильонов. Кроме того, около дома по ул. Хворостухина, 29 отсутствует тротуар. Туляки вынуждены идти практически по проезжей части. Участок постоянно загружен машинами. Этой же дорогой направляются большинство детей из ЖК в школы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Туле разработают дорожную карту с мероприятиями по благоустройству на ул. Хворостухина
Ушла, пока мать была в аптеке: в Туле нашли пропавшую восьмилетнюю девочку
Туляки: на ул. Хворостухина левая стрелка на светофоре отсутствует
33-летняя тулячка стала жертвой телефонных мошенников
Губернатор Тульской области поздравил работников культуры с профессиональным праздником
В Туле демонтировали семь билбордов
Какие УК Тулы плохо убирают дворы от снега и наледи
Городские территории в Туле на прошлой неделе убирали 150 человек и 78 единиц техники
Туляков приглашают в историко-гастрономический тур
За неделю в Тульской области поймали более 30 пьяных водителей
ДТП на Октябрьской в Туле: пострадали две девушки
В Узловой парень на "ВАЗе" сбил девушку-подростка
В Алексине фура протаранила легковушку
Банк УРАЛСИБ занял 6 место в рейтинге крупнейших ипотечных банков по итогам 2018 года
За неделю в Туле произошло 150 ДТП
В Тульской области ездили автобусы с неисправной тормозной системой
Погода в Туле 25 марта: переменная облачность и плюс 4 градуса
Юрий Цкипури и Евгений Авилов поздравили работников сферы культуры с профессиональным праздником
На улице Мира в Туле снесли сгоревший магазин «Виват»
В Тульской области сгорел деревянный дом: есть пострадавший
Где 25 марта в Туле отключат электричество
В Тульской области 12 пожарных тушили горящие сараи