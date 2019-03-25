2019-03-25T09:38:57+03:00
Общество

Юрий Цкипури и Евгений Авилов поздравили работников сферы культуры с профессиональным праздником

25 марта празднуется День работника культуры России
Виктория ЯКУШИНА
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Глава города Тулы Юрий Цкипури и глава администрации города Тулы Евгений Авилов поздравили работников сферы культуры с профессиональным праздником.

В их послании сказано:

«Работники театров и клубных объединений, музеев и библиотек, школ искусств и фольклорных коллективов – благодаря вам сохраняются ценности наших предков, именно вы играете ключевую роль в нравственном и эстетическом воспитании граждан.

Ни одно общественное событие, культурное мероприятие не обходится без творческих личностей нашего города – вы создаете атмосферу праздника, объединяя горожан разного возраста, именно вам обязаны подрастающие поколения, раскрывающие свои таланты под вашим чутким руководством.

Примите слова искренней благодарности за ваш плодотворный труд! Искренне надеемся, что глубокий творческий потенциал, заложенный в каждом из вас, будет реализован. Желаем неиссякаемого вдохновения, оригинальных идей, благополучия и процветания всем работникам сферы культуры!»

ИСТОЧНИК KP.RU

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