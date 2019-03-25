В Тульской области сгорел деревянный дом: есть пострадавший

СЕГОДНЯ 09:15 2019-03-25T09:17:08+03:00

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24 марта в Киреевске на ул. 7-я Штольня загорелся деревянный дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 16:35.

На место происшествия незамедлительно выехали 4 пожарных расчета. По прибытии через 10 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 15 минут.

В результате происшествия пострадал человек. Кровля сгорела по всей площади. Дом выгорел внутри по всей площади. Причина пожара выясняется.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 13 человек и 4 единицы техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU