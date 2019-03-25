В Тульской области сгорел деревянный дом: есть пострадавший
Причина пожара выясняется
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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24 марта в Киреевске на ул. 7-я Штольня загорелся деревянный дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 16:35.
На место происшествия незамедлительно выехали 4 пожарных расчета. По прибытии через 10 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 15 минут.
В результате происшествия пострадал человек. Кровля сгорела по всей площади. Дом выгорел внутри по всей площади. Причина пожара выясняется.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 13 человек и 4 единицы техники, сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU