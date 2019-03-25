В Тульской области 12 пожарных тушили горящие сараи
В результате происшествия никто не пострадал
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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25 марта в Кимовске на ул. Павлова загорелся блок сараев. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 00:57.
На место происшествия незамедлительно выехали 5 пожарных расчетов. По прибытии через 3 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через
15 минут.
В результате происшествия никто не пострадал. Сараи сгорели полностью. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 12 человек и 5 единиц техники.
ИСТОЧНИК KP.RU