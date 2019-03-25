2019-03-25T09:00:09+03:00
Происшествия

В Тульской области 12 пожарных тушили горящие сараи

В результате происшествия никто не пострадал
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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25 марта в Кимовске на ул. Павлова загорелся блок сараев. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 00:57.

На место происшествия незамедлительно выехали 5 пожарных расчетов. По прибытии через 3 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через

15 минут.

В результате происшествия никто не пострадал. Сараи сгорели полностью. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 12 человек и 5 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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