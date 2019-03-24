СЕГОДНЯ 17:41 2019-03-24T18:01:26+03:00

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Более ста тульских школьников обучат правилам безопасного нахождения на дороге. С 25 по 30 марта на территории оздоровительного лагеря «Сигнал» Алексинского района будет работать профильный лагерь ЮИД.

В течение недели несколько отрядов будут проходить подготовку и обучение на станциях «Правила дорожного движения», «Регулировщик», «Основы оказания первой доврачебной помощи», также будут проверять полученные знания с помощью тестирования на компьютере и решая билеты по ПДД.

Сотрудники Госавтоинспекции, медицинский работник, педагоги центра дополнительного образования города и педагоги - воспитатели отрядов, будут помогать ребятам в проведении намеченных мероприятий, а также следить за порядком и безопасностью отрядов ЮИД.

ИСТОЧНИК KP.RU