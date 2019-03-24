2019-03-24T17:11:19+03:00
Происшествия

Горящий дом на ул. Боборыкина в Туле тушили 14 пожарных

В результате происшествия никто не пострадал
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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24 марта на ул. Боборыкина в Туле загорелся деревянный дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 08:00.

На место происшествия незамедлительно выехали 4 пожарных расчета. По прибытии через 8 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 7 минут.

В результате происшествия никто не пострадал. В комнате сгорел строительный материал, прогорел пол, закоптились стены и потолок. Причина пожара выясняется.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 14 человек и 4 единицы техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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