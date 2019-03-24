2019-03-24T18:05:51+03:00
Общество

Сезон охоты 2019-2020: в Туле пройдут общественные слушания

На повестке обсуждение обоснований проектов лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов
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30 апреля в 17.00 в Туле пройдут общественные слушания в департаменте охотничьего хозяйства министерства природных ресурсов и экологии Тульской области (ул. Оборонная, д. 114-А).

В ходе слушаний будет затронут проект материалов оценки воздействия на окружающую природную среду и обоснования объемов (лимитов, квот) изъятия охотничьих ресурсов на территории региона на период с 1 августа 2019 года до 1 августа 2020 года.

В предстоящий сезон охоты 2019-2020 годов в Тульской области в соответствии с лимитами планируется добыча следующих видов охотничьих ресурсов: олень благородный, олень пятнистый, лось, косуля, барсук.

Заинтересованной общественности также доступны материалы обоснования проектов лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на сайте министерства природных ресурсов и экологии Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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