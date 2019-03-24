В Туле ищут родных мужчины, попавшего в больницу
Неизвестный находится в БСМП им. Д.Я. Ваныкина с 17 марта
Ориентировка
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В Туле ищут родных мужчины, попавшего в больницу. Неизвестный находится в БСМП им. Д.Я. Ваныкина с 17 марта. Ориентировочно мужчине 45 лет.
Его приметы:
Рост - 170-175 см;
Телосложение - плотное;
Волосы - темно-русые.
Был одет: Коричневая куртка, рубашка в красно-сине-зеленую клетку, темные джинсы, черные ботинки.
Любую информацию о мужчине волонтеры просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700 54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU