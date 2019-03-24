2019-03-24T14:00:05+03:00
Происшествия

В Туле ищут родных мужчины, попавшего в больницу

Неизвестный находится в БСМП им. Д.Я. Ваныкина с 17 марта
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В Туле ищут родных мужчины, попавшего в больницу. Неизвестный находится в БСМП им. Д.Я. Ваныкина с 17 марта. Ориентировочно мужчине 45 лет.

Его приметы:

Рост - 170-175 см;

Телосложение - плотное;

Волосы - темно-русые.

Был одет: Коричневая куртка, рубашка в красно-сине-зеленую клетку, темные джинсы, черные ботинки.

Любую информацию о мужчине волонтеры просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700 54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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