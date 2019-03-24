До 2024 года количество мест концентрации ДТП в Тульской области планируют снизить в два раза
До 2024 года количество мест концентрации ДТП (аварийно-опасных участков) необходимо снизить в 2 раза. Об этом говорили на совещании по обеспечению правопорядка в регионе.
Анализ мест концентрации ДТП в 2018 году показал, что из 59 мест почти половина зафиксирована на дорогах местного значения.
В 2019 году по проекту «Общесистемные меры по развитию дорожного хозяйства» планируется установка 10 новых камер, а к 2024 году их количество увеличат до 190 штук. Для повышения эффективности работы действующих камер изменят их дислокацию, а также дополнят перечень фиксируемых правонарушений.
Также в этом году планируется провести 25 учений по ликвидации последствий ДТП, обучающие семинары с жителями по правилам оказания первой помощи пострадавшим, рейды «Спецсигнал».
Запланировано обновить уголки безопасности в 685 школах, провести около 1 500 лекций, бесед, семинаров по вопросу безопасности дорожного движения. Также будут проводиться классные, общешкольные, областные родительские собрания.
ИСТОЧНИК KP.RU