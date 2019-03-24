В Тульской области ночью полыхала дача

СЕГОДНЯ 11:08 2019-03-24T11:10:19+03:00

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24 марта в СНТ "Романовские дачи" в Заокском районе загорелась баня. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 03:42.

На место происшествия незамедлительно выехали 2 пожарных расчета. По прибытии через 7 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться еще через 7 минут.

В результате происшествия никто не пострадал. В бане выгорели парная, душевая и чердачное помещение. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU