Провал на ул. Софьи Перовской в Туле подрядчик устранит в ближайшие дни
Работы по восстановлению благоустройства не были завершены в связи с неблагоприятными погодными условиями
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Провал на ул. Софьи Перовской в Туле подрядчик устранит в ближайшие дни. Об этом сообщает администрация города.
- В связи с прокладкой водовода в зимний период и неблагоприятными погодными условиями, работы по восстановлению благоустройства не были завершены в полном объёме, - говорится в сообщении. - В ближайшие дни подрядчик выйдет на место и займётся устранением недостатков. Работы по благоустройству территории будут проведены при установлении стабильно положительной температуры воздуха.
ИСТОЧНИК KP.RU