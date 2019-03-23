2019-03-23T17:45:49+03:00
Общество

В Тульской области продолжается мероприятие «Автобус»

Поделиться:
Изменить размер текста:

С 22 по 24 марта на территории Тульской области сотрудники ГИБДД проводят 2 этап целевого комплексного профилактического мероприятия под условным наименованием «Автобус».

Рейд проходит в целях профилактики аварийности с участием автобусов, осуществляющих перевозки пассажиров, предупреждения и пресечения нарушений ПДД, требований нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения, связанных с эксплуатацией маршрутных транспортных средств, перевозкой пассажиров и незаконной предпринимательской деятельностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24